ASSESSORE MATTIA GOTTARDI * INVITO CONFERENZA STAMPA: « VERRÀ ILLUSTRATA UN’EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL TRENTINO »

Buongiorno,

con la presente abbiamo il piacere di invitarVi ad una conferenza stampa in cui verrà illustrata un’evoluzione della composizione della maggioranza che governa il Trentino.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 13 luglio, alle ore 11.00, presso la struttura del ristorante Galloway (Via Lidorno n. 3) dinnanzi al Museo Caproni di Trento.

Vi aspettiamo!

*

Mattia Gottardi

Vanessa Masè

Roberto Piffer

Luca Scaramella

Claudio Chini