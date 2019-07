ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA TRENTO * ACCOGLIENZA: « PASSEGGIATA SOLIDALE DA PIAZZA DANTE FINO ALLA “RESIDENZA FERSINA “, MERCOLEDÌ 17 LUGLIO ORE 18.00 »

Questa non è accoglienza! Passeggiata Solidale da piazza Dante fino alla “Residenza Fersina”

Come vengono accolte le persone a Trento?

In quali condizioni si trova la “Residenza Fersina”?

Come ci vivono le 250 persone ospitate?

Percorriamo insieme i tre chilometri che separano il centro di Trento dalla Residenza Fersina per ribadire con forza quanto denunciato dall’Assemblea Antirazzista:

le condizioni di vita in questo “centro di accoglienza” sono inaccettabili (“merito” della Provincia e del taglio dei fondi destinati all’accoglienza) e le prassi della Questura di Trento rendono sempre più complicato per i richiedenti asilo riuscire a lavorare e inserirsi nella comunità locale.

Non possiamo accettare che oggi tante persone vivano a Trento in condizioni igieniche precarie. Non possiamo rimanere in silenzio mentre di fatto viene negata la possibilità di un lavoro dignitoso con un contratto in regola.

Non possiamo permettere che chi è arrivato da poco in Trentino sia capro espiatorio di un sistema che non funziona.

Tutta la nostra comunità è danneggiata dalla creazione di ghetti.

L’Assemblea Antirazzista ti invita a camminare insieme, per far sentire agli ospiti della Residenza Fersina la nostra solidarietà.

Per essere testimone presente di una situazione che non è più accettabile.

Ti aspettiamo mercoledì 17 luglio 2019 alle 18.00 in Piazza Dante per camminare insieme fino alla Residenza Fersina.

*

Assemblea Antirazzista Trento