Arcigay – Trentino * ” Peccato che non avremo mai figli “: « presentazione del libro di Giuseppina La Delfa al ‘Café de la Paix’ a trento, giovedì 3 gennaio alle 18,30 »

Per l’inserimento nelle vostre rassegne di eventi, vi segnaliamo l’appuntamento di domani, giovedì 3 gennaio, alle 18.30 al Café de la Paix di Trento con la presentazione del libro “Peccato che non avremo mai figli” di Giuseppina La Delfa (Aut Aut Edizioni). L’incontro è organizzato da Arcigay del Trentino e Rete ELGBTQI Trentino – Alto Adige/Südtirol, con la collaborazione de La Piccola Libreria di Levico Terme.

Giuseppina La Delfa è fondatrice ed ex presidente di Famiglie Arcobaleno – Associazione Genitori Omosessuali. Nel 2016 entra a far parte del direttivo di Nelfa, il Network delle Associazioni di genitori LGBTQI* europee. Nata nel nord della Francia, laureata in Lingua e Letteratura italiana con specializzazioni in Letterature comparate e Didattica delle lingue straniere, nel 1990 Giuseppina si trasferisce in Italia con la compagna e da allora insegna lingua francese all’Università di Salerno.

Il libro racconta la storia vera di Giuseppina e Raphaelle, che agli inizi degli anni Ottanta si scoprono innamorate. Due donne che credono al cambiamento, sognano un avvenire radioso e si battono costantemente per realizzare la propria libertà.

Le loro scelte non sono solo personali, appartengono a ognuno di noi e ci riguardano da vicino: dalla volontà di uscire dall’invisibilità, fino al desiderio di genitorialità. La consapevolezza di ciò che hanno vissuto, tra Francia e Italia, contribuirà a influenzare la vita di molte persone.

Dialogheranno con Giuseppina su genitorialità e famiglie l’avv. Alexander Schuster e Andrea Mosna di Famiglie Arcobaleno Triveneto. Modera la giornalista Chiara Limelli.

Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro di Giuseppina allo stand de La Piccola Libreria e sottoscrivere/rinnovare la tessera di Arcigay del Trentino come supporto alle attività dell’associazione.

