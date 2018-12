Arcidiocesi di Trento * morte di Antonio Megalizzi: Vescovo Lauro, ” Dio ti restituisca quel sorriso che ti aveva donato “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Vescovo Lauro: “Ciao Antonio, continua a sognare per noi”. L’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, appena appresa la notizia della morte di Antonio Megalizzi ha espresso parole di profondo affetto e di vicinanza alla famiglia e alla comunità di Cristo Re a Trento, dove il giovane viveva e dove, dal giorno del ferimento, ci si è riuniti in preghiera. Queste le parole dell’Arcivescovo:

“Ciao Antonio, Dio ti restituisca quel sorriso che ti aveva donato, che a tua volta hai regalato a mamma Annamaria, a papà Domenico, a tua sorella Federica e a Luana.

Quel sorriso, che ha saputo toccare tanti cuori e varcare confini impensati, è stato motore di relazioni e testimonianza della bellezza della vita, anche in queste drammatiche ore, in cui ti abbiamo conosciuto più da vicino. Per questo ti diciamo un profondo “grazie”.

Dio te lo restituisca, Antonio, quel tuo sorriso contagioso! E ti lasci tornare a sognare. Fallo anche per noi”.

La preghiera a Cristo Re, ha confermato poco fa il parroco don Mauro Leonardelli, si rinnoverà anche domani, alle ore 17.00 e nella s. Messa festiva della vigilia ad ore 20.00.