Arcidiocesi di Trento * EPIFANIA: omelia VESCOVO TISI, « CHI NON OSPITA RINUNCIA A VIVERE, Un popolo refrattario a ciò che profuma di nuovo non ha futuro »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





L’arcivescovo Lauro Tisi presiede questa mattina in cattedrale a Trento (ore 10.00) la s. Messa per la solennità dell’Epifania, alla presenza dei rappresentanti dei popoli che vivono in Trentino. L’invito, per loro e per i fedeli trentini, è ad “entrare insieme, come i Magi, nella grotta di Betlemme”, per vedere il “vero volto di Dio”.

Un volto che monsignor Tisi così descrive: “Il Dio fatto Bambino rivela che la potenza sta nel ritrarsi, nel fare spazio, nell’ospitare. In lui ogni uomo è chiamato a fare altrettanto. Ospitare non è in primis un atto di bontà e di solidarietà: è nell’ospitare che passa la vita. E’ la condizione dell’esistere. Chi non ospita rinuncia a vivere. Un popolo refrattario a storie diverse, culture altre, a ciò che profuma di nuovo, non ha futuro”.