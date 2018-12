Arcidiocesi di Trento * Antonio Megalizzi: ” la comunità di Cristo Re si riunirà nuovamente in preghiera oggi alle ore 17.30 “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Prima dell’ultimo saluto ad Antonio Megalizzi domani in cattedrale alle ore 14.30, la comunità di Cristo Re si riunirà nuovamente in preghiera oggi alle ore 17.30, come è accaduto ogni giorno dall’indomani dell’attentato dell’ 11 dicembre a Strasburgo.

Rispetto ai giorni precedenti, la preghiera avverrà però davanti alla salma di Antonio, giunta in chiesa poco dopo mezzanotte, avvolta nel tricolore. Un secondo momento di preghiera si terrà questa sera alla ore 20.00 e sarà guidato dall’arcivescovo Lauro, che domani presiederà le esequie solenni con le massime autorità dello Stato. Il pellegrinaggio silenzioso alla camera ardente proseguirà fino alle 12.30 di domani, quando la salma sarà portata nel Duomo cittadino.

La modalità di accesso alla cattedrale per i colleghi dei media sarà definita a breve in sinergia tra Commissariato del Governo, Ufficio Stampa della Diocesi e Ufficio Stampa della Provincia. Quest’ultimo sta raccogliendo le richieste di disporre del segnale video relativo alle riprese dei funerali che saranno effettuate dalla Rai. Si ricorda ulteriormente a tutti i colleghi l’invito ad osservare la volontà della famiglia Megalizzi che chiede massima discrezione. E’ un impegno a cui siamo tutti tenuti, nel rispetto del loro dolore.