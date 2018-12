apt trento * CAPODANNO 2019 – QUEEN LEGEND in concerto: « sul palco di Piazza Duomo si rievoceranno le grandi performance live del leggendario Freddie Mercury »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





L’Apt Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi in collaborazione con il Comune di Trento e con il supporto di Radio Italia Anni 60 presentano i Queen Legend in concerto in occasione del tradizionale Capodanno 2019 in Piazza Duomo. Visto il grandissimo successo che sta riscuotendo il film “Bohemian Rapsody” nei cinema di tutto il mondo in queste ultime settimane e considerato che tratta la biografia musicale più vista della storia e che la stessa canzone è da pochi giorni la più ascoltata del ventesimo secolo in streaming, avendo abbattuto la soglia dei 1,6 miliardi di stream globali.

Una delle migliori tribute band dedicata alla leggenda inglese che ha segnato la storia della musica a partire dagli anni ’70, quest’anno sul palco di Piazza Duomo a Trento, a partire dalle 23.00 riproporrà la carriera dei Queen fin dai primi successi, rievocando le grandi performance live del leggendario Freddie Mercury, colorando lo show con una straordinaria coreografia, cambio di abiti e coinvolgenti successi…da “a kind of magic” a “somebody to love “, da “bohemian rapsody” a “we are the champion”, da “radio gaga” a “we will rock you”, per oltre 2 ore di grande spettacolo, di musica e colori. Queen Legend è una band lombarda formata da Giuseppe Ravazzolo (voce), Alessio Colace (chitarre-cori), Daniel Taylor Ghilardi (batteria-voce-cori), Max Deaky Gilardi (basso-cori) e Carlo Pelino (pianoforte e tastiere).

Informazioni generali

Dalle ore 21.30 del 31 dicembre 2018 il pubblico interessato al concerto potrà fare ingresso in Piazza Duomo. L’inizio del concerto dei Queen Legend, preceduto da musica di sottofondo, è previsto per le ore 23.00 e durerà fino alle ore 1.15 del 1° gennaio p.v.. Qualche minuto prima della mezzanotte ci sarà il tradizionale countdown di auguri. Per chi provenisse da fuori città nel documento allegato è prevista una sezione che illustra come raggiungere Trento, con le informazioni principali relative ai parcheggi, al raggiungimento della Piazza Duomo, nonché i recapiti degli uffici informativi. Per coloro che non fossero interessati al concerto si suggerisce di percorrere vie alternative per spostarsi in città dopo le 21.30, rispetto alla Piazza Duomo per poter agevolare le operazioni del personale addetto alla sicurezza.

Informazioni per la sicurezza

Sono presenti 4 varchi di ingresso che corrispondono ad altrettante uscite di sicurezza della piazza e sono rispettivamente: Via Verdi, Via Cavour, Via Belenzani e Via Garibaldi.

E’ prevista un’area riservata per disabili e la presenza di 2 autoambulanze.

L’organizzazione adotterà un controllo degli accessi con degli addetti alla sicurezza per ogni varco, con emissione di titolo di accesso gratuito tramite il rilascio di un biglietto numerato e diviso per colore, fino ad un massimo di presenze in contemporanea di 4.000 persone.

E’ richiesto di poter conservare il proprio ticket e di restituirlo agli addetti stessi nel momento in cui si esce dalla piazza.

Per la sicurezza del pubblico che assisterà al concerto, saranno presenti in Piazza Duomo 3 pattuglie con coordinatore della Polizia Locale Trento Monte Bondone, 10 vigili del fuoco volontari con coordinatore, 16 addetti alla sicurezza e 5 soccorritori.

Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti saranno distribuiti sui perimetri della piazza degli appositi contenitori con sacco semitrasparente, mentre i cestini presenti per una migliore sicurezza saranno chiusi.

Regole comportamentali

Sarà fatto divieto di entrare in Piazza Duomo con qualsiasi contenitore in vetro; gli addetti alla sicurezza potranno chiedere di verificare il contenuto all’interno di zaini o borse, invitando nel caso a depositare le bottiglie fuori dalla piazza in contenitori appositamente predisposti.

E’ inoltre vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali, ai sensi dell’art. 50 RPU (regolamento comunale).

Info: Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi; tel. 0461 216000; info@discovertrento.it; www.discovertrento.it.