apt pinè cembra (tn) * ‘ El Paés dei Presepi ‘: Nel borgo di Miola di Piné un ricco programma di animazione per tutta la famiglia “

Continua la magica atmosfera a “El Paés dei Presepi”. Nel piccolo borgo di Miola di Piné si rivive da più di vent’anni la tradizione dei presepi: se ne incontrano a decine, sparsi negli avvolti, sulle finestrelle e negli antichi portici, alcuni caserecci ed altri di notevole pregio artistico.

Nei giorni 8, 9, 15, 16, 22, 23 e 24 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio, El Paés dei Presepi prevede un ricco programma di animazione per tutta la famiglia:

• Il grande gioco dei presepi e dell’oggetto misterioso

• Il mercatino tipico con i prodotti enogastronomici e dell’artigianato

• Gli animali del presepe

• Il punto ristoro de La Grénz de Miola e la casetta con le dolci tentazioni di Babbo Natale

• La casa di Babbo Natale con lo zucchero filato per tutti i bimbi

• “El Casel” con il presepe Fontanini e artigiani locali all’opera

• Il calessino trainato dalla pony Cindy e dagli Elfi di Babbo Natale

• Concerti, spettacoli e laboratori e letture per bimbi

• Il presepe luminoso, il presepe di Pineta di Laives, le creazioni lignee di Gioacchino Cristelli, il presepe mobile e la natività di Pietro Verdini

• “Per la pace nel mondo, Alpini, a cent’anni dalla Grande Guerra”: mostra fotografica di Daniela Zafarana e Pietro Masturzo

• “Piné con gusto”: rassegna gastronomica a tema

• “I lavori delle mani e del cuore”: esposizione e vendita di prodotti artigianali (8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 dicembre, 5 e 6 gennaio).

Domenica 9, domenica 16 e domenica 30 dicembre La Grenz proporrà dei gustosi piatti tipici trentini con la “Festa del Tortel”, la “Festa del Canederlo” e la Festa della Luganega”.

Mercoledì 26 dicembre si terrà l’ormai tradizionale giornata dei “Mistéri en strada: artigiani all’opera” una genuina quanto suggestiva rievocazione storica degli antichi mestieri.

Tanti concerti di cori tradizionali, bande itineranti e spettacoli allieteranno tutti i giorni di festa a El Paés dei Presepi. Appuntamento da non perdere domenica 30 dicembre il concerto degli Elissa in ricordo di Mauro Dallapiccola. Grande attesa nel giorno dell’Epifania per il concerto del Coro delle Piccole Colonne di Adalberta Brunelli che presenterà un ricco repertorio di canzoni natalizie e classiche.

Per i bimbi laboratori creativi con Natura al Trotto e l’Associazione Pirlo della Valle di Mòcheni, letture con la Biblioteca di Baselga e, lunedì 31 dicembre dalle 15.00 alle 18.00, il Capodanno dei Bambini.

I programmi dettagliati, sino al 6 gennaio 2019, altri interessanti eventi e le nostre proposte vacanza, su www.visitpinecembra.it