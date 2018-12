APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * STAGIONE INVERNALE 2018/2019: ” da giovedì 20 Dicembre l’apertura della pista nera Spinale Direttissima “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Da giovedì 20 dicembre con l’apertura della pista nera Spinale Direttissima si va verso il 100% delle piste aperte e perfettamente innevate.

Ulteriori piste aperte in tutta la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena da Pinzolo a Folgarida Marilleva per un Natale a tutto sci.

Lo scorso week end oltre 20.000 sciatori hanno scelto la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, Val di Sole, Val Redena per testare gli sci in vista delle prossime festività Natalizie.. La Ski Area li ha accolti con il 76% di Impianti e il 60% delle piste aperte e perfettamente innevate. Continua, grazie alle temperature ottimali, il lavoro di preparazione e di apertura di nuovi tracciati e impianti.

Dopo l’apertura di Domenica 16 Dicembre della rinnovata pista nera “Amazzonia” che ha riscosso un enorme gradimento da parte degli sciatori esperti che abitualmente frequentano Madonna di Campiglio, Giovedì 20 aprirà la pista nera Spinale Direttissima che porterà la percentuale delle piste aperte prossima al 100% (escluse alcune piccole varianti e piste non coperte dall’innevamento programmato).

Per quanto riguarda la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta nella zona di Folgarida-Marilleva è pevista l’ apertura della pista blu Biancaneve e la sciovia Biancaneve, mentre sul versante di Pinzolo a partire dal prossimo week end saranno aperte anche le piste Fossa Dei con il nuovo impianto, Cioca 2 e Mandrela. Aprirà anche la cabinovia Tulot Malga Cioca, la cui pista è in via di completamento.

Un buon inizio di stagione e tante piste aperte e perfettamente innevate un regalo speriamo gradito ai numerosi ospiti che sceglieranno la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta per le loro vacanze Natalizie.

Infine il 22 Dicembre tutti sul mitico canalone Miramonti per seguire dal vivo la 3Tre, lo Slalom di Coppa del Mondo con i grandi campioni da Marcel Hirscher a Stefano Gross, da Manfred Moelgg a Henrik Kristoffersen e tanti altri. Prima manche ore 15.45 Seconda Manche ore 18.45, Forza Azzurri !!!!