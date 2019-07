apt campiglio (tn) * Nazionale Skiroll e Primavera Inter: « a Pinzolo lo sport è protagonista dell’estate »

Gli atleti e le atlete della Nazionale italiana di skiroll e i giovani calciatori dell’Under 19 Primavera dell’Fc Internazionale Milano. I primi a Pinzolo per preparare i Campionati del Mondo che si terranno dall’8 all’11 agosto prossimi a Madona, in Lettonia, i secondi in ritiro ai piedi delle Dolomiti di Brenta per allenarsi in vista del prossimo campionato. Entrambi protagonisti dell’estate sportiva in Val Rendena, ieri sera sono saliti insieme sul palco eventi di piazza Carera per raccontare emozioni, fatiche e aspettative delle rispettive carriere sportive.

Di fronte il pubblico delle grandi occasioni con numerosi ospiti e residenti e i piccoli fondisti dell’Us Carisolo e dell’Sc Val Rendena-Javrè.

“Proprio qui a Pinzolo, nel 2013 – ha detto Emanuele Becchis, Campione del mondo in carica nella gara “Sprint” – ho vinto il mio primo titolo italiano. Questo territorio, con una pista ciclopedonale molto bella che presenta tratti di piano e tratti in salita, e soprattutto con il fresco della montagna, è il luogo ideale per allenarsi”. Poi, sono intervenuti Matteo Tanel, il miglior italiano alle recenti gare in Cina ed Anna e Lisa Bozan, le sorelle gemelle dello skiroll nazionale. “È bello gareggiare insieme – hanno detto – perché ci conosciamo a fondo, anche nelle reciproche debolezze. In gara è un valore aggiunto, se poi concludiamo con la vittoria è il massimo”. Cosa vi aspettate dai Campionati del Mondo in Lettonia? “Una medaglia, ma potrebbero arrivarne anche due”. Lo skiroll è una passione di famiglia? Sembrerebbe di sì, vista l’esperienza anche di Alba e Laura Mortagna. Altre due campionesse che affrontano le competizioni in sintonia, più come alleate che come avversarie.

“È difficile discutere o litigare tra noi”, hanno detto ieri sera. Infine, tra gli atleti, la parola è passata a Michele Valerio, promessa locale nata nell’Us Carisolo, per la prima volta aggregato al Team nazionale alla vigilia di una competizione così importante come i Campionati del Mondo dove gareggerà nella specialità “Sprint”. Infine, ha chiuso la presentazione il direttore tecnico della squadra Michel Rainer. “Qui sono a casa, ci sono le mie montagne, i miei percorsi. Bisogna sempre ricordarsi da dove si è partiti”. Obiettivi ai Mondiali? “La fiducia nella squadra è tanta, le aspettative alte. Almeno confermare le medaglie dell’ultimo Mondiale”.

E quindi spazio al calcio, con i colori nerazzurri che in tante estati sono stati graditissimi ospiti di Pinzolo.

Per il Mister Armando Madonna, al secondo anno con i ragazzi della Primavera, “l’anno scorso è sfumata, in finale, la vittoria scudetto, ma ora, a Pinzolo, dagli impianti alla gentilezza dell’hotel, ci sono tutte le condizioni per lavorare al meglio. Noi – ha osservato – abbiamo il compito di aiutare i ragazzi a provare a realizzare i propri sogni”. Il capitano Thomas Schirò, al settimo anno di maglia interista e vincitore di vari scudetti, si è invece soffermato sul derby. “È la partita – ha affermato il giovane calciatore – tutti danno il cento per cento perché si può solo vincere”. E poi Filip Stankovic, portiere diciassettenne figlio di Dejan. “Papà mi dà i giusti consigli, mi esorta ad impegnarmi ed è critico quando è giusto esserlo”.

La Nazionale italiana di skiroll continuerà la preparazione fino al 26 luglio. Sarà facile vedere gli atleti, sotto la guida di Emanuele Sbabo, allenatore responsabile e Solange Chabloz, che segue in particolare la preparazione delle atlete, lungo la pista ciclopedonale della Val Rendena e la strada che sale a Prà Rodont impegnati negli allenamenti quotidiani mentre domani (lunedì 22 luglio), in piazza San Giacomo a Pinzolo, dalle 17.30 alle 19.30, è prevista un’attività promozionale con i bambini che potranno provare lo skiroll seguendo gli insegnamenti degli Azzurri.

L’Under 19 Primavera Inter, arrivata ieri, si allenerà fino al 30 luglio presso il Centro sportivo “Pineta” di Pinzolo. Alla sua partenza, il primo agosto, arriverà in Valle la Prima squadra femminile dell’Fc Internazionale Milano.

Due i match ad ingresso gratuito, presso il Centro sportivo “Pineta”, che vedranno protagonisti i ragazzi nerazzurri: mercoledì 24 luglio, alle 17.30, contro il Feralpi Salò; sabato 27 luglio, alle 17.30 contro l’Acd Pinzolo.

Entrambe le presenze a Pinzolo si inseriscono nel calendario dei ritiri sportivi programmato sul territorio da Trentino Marketing in collaborazione con Azienda per il Turismo.

Ieri sera, a rappresentare le istituzioni, c’erano il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini, il sindaco di Carisolo Arturo Povinelli, l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, il responsabile dell’Area nordica della Fisi del Trentino Marco Zoller e il presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Tullio Serafini, promotrice e organizzatrice della serata. A condurre la serata è stato Mario Zanon. (AV)