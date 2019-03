apss trentino * PEDIATRA VAL DI FIEMME: « dopo tre bandi la ricerca dello specialista titolare ha dato esito negativo »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





In attesa del reclutamento di nuovo professionista è comunque attivo 24 ore su 24 un servizio pediatrico all’ospedale di Cavalese. In seguito al collocamento a riposo della dottoressa Andreina Ferrari, pediatra di libera scelta attiva in Val di Fiemme, l’Apss si è attivata sia sul fronte del reclutamento di un nuovo medico sia individuando una soluzione temporanea per permettere alle famiglie sprovviste del pediatra di rivolgersi ad un altro professionista della zona che si è reso disponibile in attesa del reclutamento del nuovo pediatra.

Purtroppo ad oggi, dopo tre bandi, la ricerca dello specialista titolare ha dato esito negativo e pertanto sarà pubblicato un nuovo bando per coprire la zona carente, in tal modo da superare la situazione di incertezza che si è venuta a creare in molti genitori al momento del pensionamento della pediatra. Come è noto, la difficoltà nella copertura della zona, è imputabile alla mancanza, a livello nazionale, di medici specializzati in pediatria, inoltre preme evidenziare che l’Apss si è sempre impegnata per trovare soluzioni per migliorare l’offerta sanitaria sul territorio delle valli dell’Avisio e per dare risposte ai bisogni della popolazione nel miglior modo possibile.

Fermo restando che l’Apss continuerà la ricerca del pediatra, pubblicando ulteriori bandi per la copertura del servizio, si ricorda che è comunque attivo 24 ore su 24 un servizio pediatrico all’ospedale di Cavalese.