Agire per il Trentino * Scomparsa Rodolfo Borga: « La politica sicuramente oggi perde un importante punto di riferimento »

Scomparsa di Rodolfo Borga, Agire: “Esprimiamo vicinanza alla famiglia.” Con grande sconforto siamo venuti a conoscenza della scomparsa del consigliere provinciale Rodolfo Borga.

Con il cons. Borga delle volte ci sono state differenti vedute sui metodi, ma a lui riconosciamo l’impegno, la preparazione, la coerenza e il coraggio di non arretrare di un millimetro di fronte alla difesa dei valori non negoziabili. La politica sicuramente oggi perde un importante punto di riferimento, una persona che davanti alle difficoltà non hai perso la forza di lottare.

Da parte del Coordinatore politico Claudio Cia e di tutto il movimento Agire per il Trentino esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Rodolfo Borga.

Agire per il Trentino