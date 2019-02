Agire per il Trentino * Foibe: « continua il pensiero ideologico di una certa sinistra negazionista attraverso le solite scritte ingiuriose »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Foibe, Agire: “continua il pensiero ideologico di una certa sinistra negazionista attraverso le solite scritte ingiuriose”. Le scritte ingiuriose apparse questa notte sui muri del cinema Astra contro la proiezione del film “Red Land” in cui con coraggio e serietà storica si racconta, nel contesto della tragedia delle foibe, la vicenda dell’assassinio dopo lo stupro della giovane studentessa istriana Norma Cossetto da parte dei partigiani comunisti titini, sono la firma dell’odio e dell’ignoranza di chi ancora cerca di cancellare quelle parti scomode della storia d’Italia al confine orientale che non si allineano al pensiero ideologico di una certa sinistra negazionista di cui certi seguaci vorrebbero con ogni mezzo far accettare.

Queste intimidazioni e queste vergognose intimidazioni fatte da dei vigliacchi che sanno agire solo nel buio notturno sono il risultato di chi ancora vorrebbe “infoibare” dunque una importante storia d’Italia appositamente voluta dimenticare, e che riesumata crea imbarazzo dalla parte di chi non sa più giustificare tale crimine e tale odio verso un intera popolazione che ha avuto la colpa di essere italiana nella loro terra occupata da forze straniere ideologizzate, e che pagarono più di tutti gli italiani le tragiche conseguenza della fine della guerra.

Siamo a fianco del gestore del Cinema, che con grande coraggio ha ospitato tale proiezione, e certamente parteciperemo col cuore la memoria e il ricordo a tutte le manifestazioni del 10 febbraio che ricordano questi episodi tragici di cui qualcuno vorrebbe sbarazzarsene per ripulirsi la coscienza storica.

Agire per il Trentino

Coordinamento di Trento