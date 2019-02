ADOC * Caro bolletta gas – 2017 : « OLTRE 9 milioni le persone che non hanno potuto combattere il freddo in maniera adeguata »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il 15% degli italiani non può permettersi il riscaldamento per la casa. Nel 2017, secondo Eurostat, sono stati difatti oltre 9 milioni le persone che non hanno potuto combattere il freddo in maniera adeguata.

Nel 2017 il 7,8% delle popolazione dell’intera Unione europea non ha saputo provvedere ad un’adeguata protezione dalle basse temperature. Un problema evidente in particolare in Bulgaria (36,5% della popolazione nazionale), Lituania (28,9%) e Grecia (25,7%). L’Italia si trova al 6° posto di questa classifica preceduta, oltre che dalle sopracitate nazioni, anche da Cipro e Portogallo.

La situazione comunque è in miglioramento: nel 2016 gli italiani a non avere case sufficientemente riscaldate erano quasi 10 milioni. Dal 2013 al 2017, invece, la quota di italiani in difficoltà con il riscaldamento domestico si è ridotta sempre più, passando dal 18,8% al 15,2%.

Per Adoc il problema principale sono gli alti costi da sostenere per la bolletta energetica, soprattutto in relazione ai bassi redditi. L’ultimo aumento della bolletta del gas è stato pari al 2,3%. La spesa per la bolletta gas sarà pari di 1.150 euro, con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ovvero a circa 105 euro/anno. E con l’avvicinarsi del mercato libero il rischio di ulteriori, e non digeribili, aumenti è dietro l’angolo.