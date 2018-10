ACLI TERRA – TRENTINO * DANNI ALL’AGRICOLTURA: ” RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AGLI UFFICI AGRICOLI PERIFERICI “

La forte ondata di maltempo ha provocato una serie di danni all’agricoltura che si sono concentrati in modo particolare lungo tutta la Valsugana, il Pinetano ed in misura meno impattante in Val di Fiemme e Val di Fassa.

Di fronte a questa situazione, ed in attesa della proclamazione della stato di calamità naturale, le Acli Terra informano tutti gli associati ed i produttori agricoli di rivolgersi direttamente presso gli Uffici Agricoli Periferici della Provincia autonoma di Trento. Presso queste strutture sono disponibili i moduli relativi alla segnalazione danni – evento calamitoso del 29 – 30 ottobre 2018.

Essendo la Valsugana il territorio più colpito si informa che il numero dell’Ufficio competente è: 0461-491953.

*

Acli Terra del Trentino