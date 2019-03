ACAV – ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTI VOLONTARI * “ DESPINA – STORIE DELL’ESODO “: « LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO A TRENTO – TEATRO CUMINETTI (IL 13 MARZO) »

Storie di donne che fuggono dalla guerra in Sud Sudan. “Despina, storie dall’esodo” sarà presentato mercoledì 13 marzo alle 20.30 a Trento al Teatro Cuminetti, proposto dal Rotary Club Trento nell’ambito del progetto Respect Woman e dall’ong Acav.

Due reporter, Marco Gualazzini e Daniele Bellocchio raccontano un esodo di enorme portata che si è svolto nel cuore dell’Africa in questi ultimi anni, di cui pochi hanno conoscenza. Un milione di profughi, per l’85% donne e bambini, hanno lasciato il Sud Sudan in piena guerra civile e hanno trovato rifugio nei paesi confinanti, Uganda soprattutto e Repubblica Democratica del Congo.

Il documentario “Despina, storie dall’esodo” raccoglie storie di donne che vivono nel campo e ricostruisce la loro fuga da una guerra violentissima e senza regole di cui sono le prime vittime. Racconta come l’Uganda, un paese povero, ha saputo dare vita ad un sistema di accoglienza unico al mondo, attento alle persone, ai loro bisogni, alle loro speranze.

Il documentario è stato prodotto da “Gli occhi della guerra” e il “Giornale.it” con il contributo di Distretto Rotary 2050 e altri Rotary Club, e i due reporter hanno avuto il supporto logistico di Acav, la Ong di Trento che opera in Uganda. Acav è presente da più di dieci anni nel nord dell’Uganda, dove sono arrivati i profughi, e ha messo a disposizione le sue competenze e professionalità per fronteggiare le emergenze, attraverso la fornitura di acqua potabile, l’assistenza tecnica e operativa a fianco delle contadine e dei contadini, l’avvio di scuole elementari e corsi di formazione professionale per i giovani.

Seguirà un dibattito, moderato da Luca Pianesi, direttore de Il Dolomiti, con la partecipazione di Elisabetta Bozzarelli, direttrice di Acav Daniele Bellocchio, reporter freelance e Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra e i contributi del pubblico.