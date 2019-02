a22 – AUTOSTRADA DEL BRENNERO * SICUREZZA STRADALE: « ALl’Auditorium Melotti di Rovereto 400 gli studenti degli Istituti “ Veronesi ” e “ Don Milani ” »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Anche quest’anno, da Modena al Brennero, verranno coinvolti gli studenti di terza, quarta e quinta superiore. Coinvolgente e partecipato l’appuntamento di questa mattina con “Abc – l’Autostrada del Brennero in Città”, il progetto educativo di Autostrada del Brennero, realizzato con la collaborazione della Polizia Stradale, tenutosi presso l’Auditorium Melotti di Rovereto.

400 studenti frequentanti gli Istituti “Veronesi” e “Don Milani” hanno preso parte all’iniziativa, volta a sensibilizzare i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado sul tema dell’educazione stradale. Il progetto, giunto alla sua quinta edizione, è stato proposto nei mesi scorsi anche a Cles.

In apertura hanno portato i propri saluti e presentato l’evento ai ragazzi: il Prefetto Sandro Lombardi, Commissario del Governo per la Provincia di Trento, il Vice Sindaco di Rovereto, Cristina Azzolini, il Presidente di Autostrada del Brennero, Luigi Olivieri e il dirigente del Coa di Trento, Raffaele Federici.

È stato poi proiettato il pluripremiato film “Young Europe”, prodotto dalla Polizia di Stato e cofinanziato dalla Commissione Europea, ideato con il preciso scopo di promuovere un comportamento prudente alla guida. Utilizzando il tema dell’incidente automobilistico per parlare di legalità e sicurezza stradale, il film si rivolge ai ragazzi con un linguaggio semplice ed efficace.

Dopo la proiezione ha avuto luogo l’intervento degli operatori della Polizia di Stato e del personale di Autostrada del Brennero che, con la proiezione di alcuni incidenti colti dalle telecamere poste in autostrada, hanno coinvolto gli studenti in un dibattito sulla sicurezza stradale.

A seguire, gli studenti sono stati invitati a provare, a turno, degli speciali occhiali che, tramite una particolare tecnologia ottica, consentono a chi li indossa di vivere le stesse limitazioni che si hanno quando ci si trova in stato di ebbrezza provocando una leggera visione offuscata e un restringimento del campo visivo. In tal modo anche semplici attività come camminare dritti, restare in equilibrio su una gamba sola, o afferrare un mazzo di chiavi, risultano difficili.

Con quest’iniziativa Autostrada del Brennero continua il viaggio per la tutela della sicurezza dedicato ai giovani, futuri utenti autostradali, intrapreso cinque anni fa.