INTERVISTA AL PREFETTO DI TRENTO SANDRO LOMBARDI * SICUREZZA SULLE STRADE – FOCUS “TRENTO-BONDONE”: « HO RECENTEMENTE SENSIBILIZZATO LE FORZE DI POLIZIA AFFINCHÉ VENGANO DISPOSTI ADEGUATI CONTROLLI »

—

A cura di: Luca Franceschi

—

Gentile dottor Lombardi: facciamo il focus sulla strada più nota in Europa per le gare in salita: la Trento-Bondone. Da decenni il paese di Sardagna (sobborgo di Trento) è attraversato da moto che salgono “a tutto gas” in una strada che non comunica tramite cartelli nessun divieto e/o nessun invito a guidare con prudenza.

Premesso che l’adozione di simili soluzioni rientra nelle competenze dell’ente proprietario della strada, e nella fattispecie, della Provincia Autonoma di Trento, si evidenzia che i segnalatori digitali debbono essere omologati anche allo scopo che gli stessi rilevatori possano costituire un intralcio alla circolazione veicolare.

Sulla stessa strada vi sono anche gravi pericoli generati dall’invasione delle auto e delle moto da una corsia all’altra: da anni è assente la riga di delimitazione tra la corsia per la salita e la corsia per la discesa. È possibile tratteggiare tale riga per evitare le invasioni?

Anche in questo caso la scelta deve essere operata dall’ente proprietario della strada tenendo presente le caratteristiche della carreggiata tuttavia, a prescindere dal tracciamento della linea di mezzaria, gli utenti devono rispettare le generali norme di comportamento previste dal codice della strada ed in particolare l’obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Potrebbe essere indicato consentire per i soli motociclisti l’accesso da Montevideo verso il Bondone solo ai “frontisti” residenti, facendo in modo che il traffico più pericoloso (che potrebbe compromettere la sicurezza dei paesani e degli animali) possa essere “dirottato” sulla strada del Bus de Vela (quindi per consentire la salita dall’abitato di Sopramonte)?

L’adozione di un siffatto provvedimento dovrebbe essere adeguatamente motivata dall’ente proprietario della strada dopo avere verificato esattamente i reali e complessivi benefici sotto il profilo della sicurezza.

Personalmente ritengo, che per migliorare il profilo della sicurezza su tutta la viabilità ordinaria della provincia e non soltanto sulla Trento-Bondone, occorre intensificare i controlli in forma coordinata organizzando anche simultanei servizi straordinari. In tal senso ho recentemente sensibilizzato le Forze di Polizia e le Polizie Locali affinché vengano disposti, già dal corrente mese, adeguati servizi.

*

SCHEDA: CHI È IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Il Commissario del Governo è un organo periferico dell’Amministrazione statale con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa a livello provinciale. Il Commissario del Governo:

rappresenta il governo a livello provinciale;

è autorità provinciale di pubblica sicurezza;

esercita tutte le funzioni dell’amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri Uffici;

sovrintende alle residue funzioni amministrative esercitate dallo Stato, coordinandole con quelle esercitate dagli Enti locali;

E’ un organo che rappresenta, in ambito provinciale, il Governo nella sua unità. E’ titolare del Commissariato del Governo per la provincia di Trento a cui sono state attribuite tutte le funzioni esercitate a livello periferico dallo Stato e riconosciute dallo Statuto di Autonomia. Quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Commissario del Governo ha la responsabilità dell’ordine e della sicurezza pubblica e presiede il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e coordina le Forze di Polizia.

Nell’ambito della protezione civile, sovrintende al coordinamento degli interventi di difesa civile ed, in via residuale, è chiamato ad operare al fine di consentire la collaborazione delle forze dello Stato con quelle della Provincia. Nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, riveste il ruolo di garante della continuità gestionale delle Amministrazioni locali ogni qualvolta vengano meno gli amministratori eletti dai cittadini dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attraverso la nomina di commissari, ed effettua la vigilanza delle funzioni statali (anagrafe, stato civile, servizi elettorali) assolte dalle Amministrazioni locali.

Assicura il corretto svolgimento del procedimento elettorale per gli aspetti di competenza e cura le procedure di scioglimento e sospensione dei consigli comunali, o di rimozione o sospensione degli amministratori per infiltrazioni con la criminalità organizzata. Nei confronti delle Amministrazioni locali svolge inoltre funzioni di raccordo e di collaborazione.

Tra le funzioni ricomprese nell’area dell’amministrazione generale vi sono le attività volte a garantire i servizi pubblici essenziali e relative alla mediazione nelle vertenze di lavoro in cui la Provincia Autonoma di Trento risulti una delle due parti contrattuali della vertenza, nonché quelle relative al riconoscimento delle persone giuridiche, alla concessione dello status di cittadino italiano, ai ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri, all’irrogazione di sanzioni amministrative per infrazioni depenalizzate ed in materia di circolazione stradale.

Il Commissariato del Governo per la provincia di Trento che ha sede nel capoluogo di regione svolge altresì tutte le attività connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.In particolare, il Commissario del Governo ha il compito di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato, Regione e Provincia Autonoma nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, al fine di garantire la rispondenza dell’azione amministrativa statale all’interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi statali resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole l’attività delle autonomie.

La eterogeneità delle competenze impegna il Commissario del Governo sui più disparati campi, ora sollecitandolo ad una maggiore attenzione al “sociale”, ora alla tutela della sicurezza, ora alla complessa opera tesa a rafforzare le intese e la cooperazione tra il tessuto amministrativo statale periferico e tra questo ed il sistema dei poteri e delle autonomie locali.