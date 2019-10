BISESTI (LEGA) * UCCISIONE ANIMALI – OIPA MATTARELLO: « MASSIMA SOLIDARIETÀ AD ORNELLA DORIGATTI, AZIONE REALIZZATA DA VIGLIACCHI CHE DEVE ESSERE PUNITA PIù SEVERAMENTE POSSIBILE »

Non ci sono parole nell’esprimere il mio disgusto nei confronti di quanto avvenuto a Ornella Dorigatti, cui hanno ucciso tutti gli animali nel corso della nottata. La ritengo personalmente un’azione realizzata da dei vigliacchi e che deve essere punita quanto più severamente possibile dalle autorità competenti . A nome della Lega Salvini Trentino e a nome mio vogliamo far sentire la nostra vicinanza e il nostro totale sostegno ad Ornella Dorigatti, delegata per il Trentino dell’OIPA.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario della Lega Salvini Trentino, Mirko Bisesti

Foto: archivio Oipa