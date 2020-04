BORDIGNON (AGIRE) * EMERGENZA COVID-19: « INTERNET GRATIS A TRENTO ESISTE GIà PER TUTTI, SI FAVORISCA ORA UNA CONNETTIVITà CON PRESTAZIONI AL PASSO CON I TEMPI »

Internet gratis per tutti a Trento esiste già, si favoriscano soluzioni in grado di garantire una connettività con prestazioni al passo con i tempi.

Egr direttore,

leggo con un certo stupore che la candidata Sindaco del Movimento 5 Stelle, Carmen Martini, propone “Internet gratis per tutti”. Stupito? no. La candidata alla carica di Sindaco deve sapere o dovrebbe sapere che internet gratuito in città già esiste. Tramite la rete wireless di proprietà pubblica viene erogato il servizio Trentino wi-fi (si veda: https://www.trentinowifi.it/). Attenzione però, la rete si può utilizzare solo ed esclusivamente nei molti ambienti outdoor ed indoor presidiati, quindi in luoghi pubblici.

Tutto questo è regolamentato da normative nazionali ed europee, che il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle dovrebbe conoscere, visto che anche a livello nazionale, seppur al governo, non è stato possibile erogare “Internet gratis per tutti”.

Noi di Agire per il Trentino abbiamo già proposto ai Comuni e Provincia di incentivare la diffusione della banda larga. Molte persone e molte aziende (fatte da persone) non desiderano servizi “gratis” ma una connettività con fibra (FTTH o almeno la FTTC) che garantisca prestazioni degne. Insomma una cosa seria! Questo è un campo dove il Comune può incentivare la valorizzazione di soluzioni al passo con i tempi, non può entrare nel merito, bypassando norme superiori alle competenze comunali, sicuramente può incentivare la rete pubblica già presente, Trentino WiFi, e pensare ad un aiuto economico alle famiglie che non possono permettersi la connettività.

L’ impegno di AGIRE sarà infatti quello di trovare degli interlocutori, ad esempio Trentino Digitale, azienda di cui il Comune è anche azionista, per spingere a soluzioni che garantiscano l’accesso ad una connettività con prestazioni al passo con i tempi, per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle aziende.

Sandro Bordignon

Vice Segretario Politico di AGIRE per il Trentino