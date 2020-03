AGOSTINO CAROLLO (YOUTUBE E FACEBOOK)  * CENTRO CULTURALE S. CHIARA (TN): « CARO BISESTI, HAI MESSO IL TUO AMICO DIVINA ALLA PRESIDENZA E IL CDA HA APPROVATO UN’ALTRA SELEZIONE PUBBLICA A PORTE CHIUSE »

Selezione Pubblica A Porte Chiuse

(VIDEO) Per Mirko Bisesti: selezione pubblica a porte chiuse al Centro Santa ChiaraCaro Mirko Bisesti, te la stanno facendo sotto il naso. Hai messo il tuo amico Sergio Divina alla Presidenza del Centro Santa Chiara e il suo CdA ha appena approvato un’altra selezione pubblica illegittima, fatta a porte chiuse. Come nel caso della selezione del direttore del Centro, annullata pochi mesi fa, ho scoperto io il trucco, prendendo il tempo di iscrivermi e partecipare alla selezione pubblica del segretario artistico. Ho scoperto cosí che le prove orali sono state fatte a porte chiuse, facendo entrare i candidati uno alla volta. C’era addirittura un impiegato del Centro che teneva la porta chiusa, impedendo a chiunque di entrare nel locale dei colloqui.“Abbiamo sempre fatto così” hanno detto quelli della Commissione quando è finalmente arrivato il mio turno. Siccome anche i sassi sanno che le prove orali delle selezioni pubbliche si devono svolgere (appunto perché pubbliche) a porte aperte, cosa che ho fatto anche scrivere nel verbale, ritengo scandaloso che il Presidente e il CdA targato Lega abbiano approvato questa selezione illegittima.Mentre nel resto d’Italia la Lega combatte per la legalitá, qui i tuoi amici del Centro Santa Chiara fanno esattamente il contrario, ripetendo come un mantra la giustificazione resa famosa dalla sinistra trentina: “abbiamo sempre fatto cosí”. Ti assicuro che se fossi stato io il Presidente del Centro una cosa del genere non sarebbe mai accaduta. Caro Mirko, vista la figuraccia e anche le tue promesse di cambiamento, ti chiedo, per il bene di tutto il settore della cultura e dello spettacolo trentino, di mandare a casa questo CdA e nominare persone che sappiano far rispettare la legge. Ciao da Ago Carollo

