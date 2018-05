AGIRE PER IL TRENTINO – BINELLI * LAGO DI RONCONE: ” BENE IL RICONOSCIMENTO DELLA BANDIERA BLU, MA DEVE ESSERE UNA PRIORITÀ PER LA POLITICA “

Lago di Roncone, eccellenza delle Giudicarie – di Sergio Manuel Binelli. Egregio direttore, sono molto contento di aver saputo che anche quest’anno il Lago di Roncone ha ottenuto la Bandiera Blu da parte della Fee (Foundation for Environmental Education), importante riconoscimento internazionale assegnato alle località balneari che soddisfano determinati criteri relativi ai parametri delle acque e alla gestione sostenibi le del territorio.

Del Lago in questione, situato nel nuovo Comune di Sella Giudicarie, posso solo parlarne bene tenendo da conto non solo della sua unicità ma anche delle interessanti iniziative che ivi si svolgono come ad esempio la manifestazione estiva delle “Contrade”; purtroppo però, come ben si sa, il Lago di Roncone sta soffrendo molto per una serie di problematiche, come ad esempio il prosciugamento.

Tuttavia, anche dopo aver ricevuto la Bandiera Blu per due anni di fila, non bisogna assolutamente scoraggiarsi: perciò è necessario che il Lago di Roncone diventi una priorità per la prossima Giunta Provinciale.

O meglio ancora, che l’ambiente stesso torni ad essere una priorità per la politica dal momento che sia a livello nazionale sia a livello locale è stato quasi dimenticato, e questo è abbastanza sconcertante se non demoralizzante.

L’ambiente è uno dei nostri beni più preziosi, tutelato a livello costituzionale dall’articolo 9 e richiamato anche dai nostri valori cristiani, e ad ottobre i vincitori delle prossime elezioni provinciali avranno finalmente l’occasione per proporre una strategia (indispensabile) a livello provinciale, senza portare altra burocrazia o cedendo ai radicalismi di sinistra che alla fine hanno fatto più male che bene all’ambiente in questi anni ma cercando di contemperarlo su un piano di parità con altri interessi importanti.

Intanto l’attuale maggioranza provinciale può sicuramente cercare di fare qualcosa per il Lago di Roncone in questo ultimo periodo della legislatura, specialmente se ha intenzione di lasciare un bel ricordo a tutti i cittadini.

*

Sergio Manuel Binelli – Pinzolo

Agire per il Trentino