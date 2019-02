zeni (pd) – interrogazione * “progettone”: « Quali valutazioni sono alla base della scelta di tagliare le risorse ? »

Tagli al “progettone”: criticità per il personale coinvolto e perdita di servizi al cittadino.

Il cosiddetto “progettone” e un intervento a sostegno dell’occupazione che si configura attraverso l’inserimento di persone disoccupate in attività di pubblica utilità. Introdotta con la legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, la misura si proponeva di occupare persone espulse dal mondo del lavoro in attività nel verde, in servizi culturali e di servizio alla persona per accompagnarle fino ad al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Da quanto il cosiddetto “progettone” è stato pensato e introdotto sul territorio provinciale, ornai quasi trentanni fa, a più riprese ne è stato corretto e aggiornato il funzionamento. Una manutenzione che ha fatto si che oggi, tale misura, faccia organicamente parte di un sistema all’avanguardia di ammortizzatori sociali che negli anni non ha aiutato solo i lavoratori in difficoltà, ma si è rivelato utile anche per quelle imprese imprese che si sono trovate in difficoltà e nella necessità di lasciare a casa il proprio personale.

In questo contesto, la Giunta provinciale ha deciso di tagliare i fondi a sostegno della misura. Una scelta che ha l’effetto non solo di mettere a rischio il reddito di persone oggi comprese nell’intervento, ma che oltretutto – ed è un aspetto sul quale sono pervenute diverse segnalazioni – comporta una contrazione dei servizi al cittadino in quegli ambiti dove tale personale è impiegato.

Ad esempio risulta che alcuni comuni abbiamo ricevuto comunicazione dalla rispettiva società di raccolta dei rifiuti di una diminuzione del personale assegnato dalla Provincia e adibito ad attività di custodia dei centri raccolta rifiuti e di pulizia delle Isole. E di conseguenza viene comunicata la necessità di riduzione delle ore di attività. Con una conseguenza quindi sul servizio per i cittadini.