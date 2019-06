Zeni (pd) – interrogazione * fontana ciclabile collega Lavis-Trento: « per quale motivo è ancora non funzionante, opera incompleta »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il consigliere Zeni, in un’interrogazione alla Giunta, denuncia la realizzazione di un’opera lasciata incompleta.

“Da mesi, dagli uffici della Provincia, si continuava a prendere tempo rispetto alla richiesta di attivazione di una fontana molto attesa da tanti sportivi, realizzata nello scorso autunno lungo la ciclabile che collega Trento e Lavis”, racconta il consigliere Zeni.

“Mai avrei pensato di dover presentare un atto ufficiale per una fontana, lo trovo addirittura indecoroso per le istituzioni. Ma pare ora emergere un fatto che di solito accade ad amministrazioni sgangherate: la fontana non è stata attivata perché il tubo che dovrebbe portare l’acqua termina in un tombino cieco.” Nell’interrogazione, che allega la documentazione fotografica, si ripercorrono i mesi di sollecitazioni alla Provincia, in una vicenda che lascia sorpresi per un territorio di solito ritenuto esempio di efficienza.