zeni (PD) – interrogazione * dirigente generale Dipartimento Salute; «”ESSERE O NON ESSERE?”, LO STRANO BANDO PER DIRIGERE SANITà E SOCIALE »

Infatti, laddove si elencano i requisiti richiesti per la partecipazione alla citata selezione, colpisce non poco lo sprovveduto lettore il richiamo a precisazioni che da anni sono bandite da testi consimili proprio per la loro ovvietà e ridondanza.

Pensiamo, ad esempio, alla richiesta, al punto 1., del requisito dell’ “età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso”, requisito che fa ampiamente il paio con la richiesta del punto 8., laddove il requisito indispensabile è quello del “possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale, ovvero diplomi di laurea specialistica o laurea magistrale.” Forse non servono molti studi in materia di organizzazione del Personale per osservare come un minorenne non potrebbe comunque, in linea generale, possedere i requisiti del punto 8., tranne forse qualche caso di genio precoce che però non è probabile che ambisca a fare il Dirigente generale della Sanità trentina, ma guardi ad orizzonti più ampi.

Lo stesso dicasi per la richiesta al punto 7., dove il requisito individuato come dirimente è quello dell’assolvimento degli obblighi militari, dimenticando che in Italia, ormai da qualche anno, il servizio obbligatorio di leva è stato abolito.

Ma, al di là di questi requisiti minori che fanno sorridere ma che non pregiudicano certo il merito del bando, ciò che più lascia perplessi è la richiesta fissata al punto 9. e che indica come requisito: “di essere inoltre in possesso di uno degli ulteriori requisiti, sotto indicati, alternativi fra loro:

– qualifica di direttore presso la Provincia o i suoi enti strumentali” ciò significa che si escludono gli oltre cento Dirigenti della Provincia,ma non si escludono invece i Direttori alle loro dipendenze, i quali potrebbero scavalcare il Dirigente di riferimento per coprire direttamente il ruolo di Dirigente generale di un Dipartimento complesso come quello della Salute. Opzione curiosa insomma;

– oppure di “possedere esperienza professionale almeno quinquennale maturata in qualifiche o profili per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea magistrale presso amministrazioni pubbliche o in qualifiche dirigenziali o di quadro, individuate