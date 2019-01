ZENI (PD) * concorso nomina dirigente Centro Servizi culturali “S. Chiara”: « pare che l’Assessore bisesti abbia esercitato pressione, “L’ASSESSORATO ALL’INGERENZA” »

I contorni della vicenda sembrano assai vasti e complessi.

Come certamente noto, alla scadenza naturale del mandato del precedente dirigente ed in ossequio ai disposti normativi vigenti, il Consiglio d’Amministrazione dell’ente, stando a quanto apparso sulla stampa, provvedeva ad indire una regolare selezione pubblica, alla quale presero parte alcuni candida che presentavano i requisi minimi richiesti per la partecipazione stessa. La conclusione dell’iter selettivo portava poi all’individuazione di un vincitore, avverso la nomina del quale altro candidato presentava un esposto, nelle opportune sedi giudiziarie, per vizi di forma, esposto che veniva infine accolto, disponendo il Giudice che l’ente avesse a provvedere a nuova selezione, dopo l’annullamento del precedente bando.

Elaborato quindi un nuovo bando di concorso – che prevedeva fra l’altro la nomina anche di una apposita Commissione tecnica avente il compito di fornire al Consiglio d’Amministrazione una valutazione, appunto tecnica, sui titoli presenta dai candidati – venivano valutati dalla suddetta Commissione tecnica i “curriculum vitae ed studiorum” presentati dai nuovi candidati per una prima scrematura, dalla quale emersero, infine, due nominativi ritenu idonei a tutti gli effetti per la valutazione finale e definitiva da parte del Consiglio d’Amministrazione, organo deputato per Legge alla decisione e convocato in proposito in data 18 dicembre 2018.

Fin qui lo svolgimento dei fatti occorsi, ma da tale data in poi alcuni passaggi risultano piuttosto nebulosi, non tanto sul normale iter di nomina, quanto piuttosto per certe evidenti, quanto incomprensibili, ingerenze dire e e personali dell’Assessore di merito.