Zeni (pd) * caso medico borgo valsugana (tn): « il razzismo non è “scortesia” Invece di minimizzare la Lega Trentino riveda le sue posizioni, non alimenti le divisioni »

Il razzismo non è “scortesia”. Invece di minimizzare, la Lega Salvini Trentino riveda le sue posizioni e non alimenti le divisioni. A Borgo in ospedale una donna se la prende con “una negra che non è neanche capace di parlare l’italiano”, e che è in realtà una dottoressa che l’ha appena visitata. A Levico e nei paesi vicini compaiono scritte naziste, inaccettabili e volgari, sui muri.

Proprio in questi giorni a livello nazionale si discute di un aumento dei fenomeni di razzismo e negli Stati Uniti delle stragi del suprematismo bianco.

In questo contesto fanno soltanto arrabbiare le parole di chi dovrebbe rappresentare le istituzioni e che invita, commentando gli insulti razzisti alla dottoressa trentina, “all’educazione e al rispetto”: ma stiamo scherzando?

Questi gravissimi episodi trovano il loro fertilizzante nella cultura dell’individualismo esasperato, nella politica che cerca sempre un nemico per compattare il gruppo di riferimento e ottenere consenso, e non sono certo riducibili a scortesia!

Invece di minimizzare, la Lega Salvini Trentino riveda le sue posizioni e inizi a parlare alla comunità trentina e non a alimentarne le divisioni.

Occorre infatti riprendere un lungo e faticoso lavoro culturale, per ritrovare le ragioni di una convivenza che si basi non sull’individualismo sovranista ma sulla relazionalità, unica chiave per il rispetto tra uomini e comunità.

cons. Luca Zeni – Partito Democratico del Trentino