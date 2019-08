ZANOTELLI RISPONDE A DEGASPERI (M5S) * JEEP CAMP – DANNI RADUNO: « LA QUANTIFICAZIONE È PARI A 600 METRI QUADRATI DI COTICO ERBOSO DEL PASCOLO E 900 DI SUOLO FORESTALE »

Interrogazione a risposta scritta n. 669. “Dopo Vaia, il Jeep Camp”.

Preso atto che il governatore della Provincia autonoma di Trento ad una settimana dall’evento Jeep Camp 2019 non era a conoscenza dei dettagli e del tracciato dell’iniziati-va, preso altresì atto dell’impossibilità per la giunta di rilasciare (ad una settimana dall’evento) una “valutazione definitiva sull’opportunità dell’iniziativa”, valutazione possibile solo “con la piena conoscenza dei contenuti” che evidentemente difettano a chi dovrebbe gestire il nostro territorio,

visto l’esito dell’iniziativa attestato dalle fotografie che seguono, tenuto conto della “piena consapevolezza del ruolo anche economico e sociale del patrimonio ambientale del Trentino e di quanto il pregio naturalistico influisca sugli stessi risultati economici” dell’Esecutivo, considerato che secondo le testimonianze raccolte il conduttore di Malga Agnerola avrebbe chiesto l’intervento del Corpo Forestale preoccupato per i crescenti danni al pascolo per cui paga l’affitto,

considerato che due forestali sarebbero saliti a verificare insieme al custode forestale di Imèr e, su indicazione dell’Ufficio distrettuale avrebbero intimato di interrompere i “giochi” contestando, senza elevare sanzioni, la violazione della legge provinciale che vieta di transitare sui pascoli con mezzi a motore, tenuto conto che i danni coinvolgerebbero anche particelle di proprietà del comune di Imèr che non pare aver concesso alcuna autorizzazione all’ingresso dei mezzi,

considerato altresì che, per sviare le responsabilità c’è anche chi racconta che i danni siano conseguenza dell’attività di immaginarie macchine operatrici impegnate nel recupero del legname,

*

tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. quali verifiche sono state effettuate, da parte di chi e con quale esito nel corso dello svolgimento dell’evento per assicurare il rispetto di regole e impegni;

2. in che modo si intende procedere per la quantificazione dei danni al patrimonio ambientale e per il loro risarcimento;

3. se è confermato l’intervento del Corpo Forestale e del custode forestale di Imèr ed eventualmente il dettaglio della norma di cui è stata riscontrata le violazione e le ragioni per le quali non sarebbero state elevate le previste sanzioni;

4. se l’iniziativa ha coinvolto particelle di proprietà del comune di Imèr per le quali non era stata rilasciata alcuna autorizzazione; nel caso l’autorizzazione sia stata invece rilasciata se ne chiedono i dettagli;

5. se nell’area interessata dal tracciato esistono lotti in opera per il recupero degli schianti provocati dalla tempesta Vaia, fatto che apparirebbe senz’altro singolare dato che le piante sono ancora tutte a terra;

6. se, dopo la conclusione dell’evento, l’Esecutivo è in grado di esprimere il giudizio sull’opportunità dell’iniziativa che non è stato in grado di rilasciare in precedenza per la dichiarata mancata conoscenza dello stesso.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi

Cons. prov. Alex Marini

