ZANOTELLI * ” LA GIUNTA PROVINCIALE FAVORISCE LE IMPRESE COSTITUITE DA MIGRANTI E RICHEDENTI ASILO: ECCO LE POLITICHE DI CRESCITA DEL CENTROSINISTRA “

La giunta provinciale, con deliberazione nr. 820 dd 18.05.2018, favorisce le imprese costituite da migranti e richedenti asilo. Ecco le politiche di crescita del centrosinistra!

Che le politiche del centrosinistra in questi anni, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, non siano state in grado di rispondere alle reali esigenze dei cittadini italiani e trentini è del tutto evidente.

Ma è davvero surreale che in un contesto economico come quello odierno, dove forte è l’emigrazione di trentini e italiani all’estero e dove sempre più imprese faticano a rimanere sul mercato soffrendo la forte tassazione, il costo del lavoro e l’eccessiva burocrazia, che si prevedano finanziamenti agevolando migranti e richiedenti asilo.

Ci riferiamo, nel caso specifico, alla delibera della Giunta provinciale nr. 820 dd 18.05.2018, con la quale la Provincia autonoma di Trento stanzia 4 mln di Euro a sostegno degli investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, prevedendo però punteggi aggiuntivi alle imprese costituite da migranti e richiedenti asilo.

Una follia totale che ancora una volta dimostra le priorità del centrosinistra e la mancanza di attenzione versi i problemi dei nostri cittadini.

Siamo stanchi di assistere a queste scelte che penalizzano i nostri cittadini e che vanno in direzione contraria rispetto alle esigenze attuali ovvero alla necessità di trattenere sul territorio le nostre imprese, garantire un futuro ai giovani e un lavoro alle persone trentine e italiane. Per troppo tempo il buonismo ha prevalso, a discapito della nostra gente. E’ ora di invertire la rotta, per il bene della nostra Provincia e dei trentini.

*

On. Giulia Zanotelli