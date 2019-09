ZANNINI (SINISTRA ITALIANA DEL TRENTINO) * MUSE – STATO AGITAZIONE LAVORATORI: « SI PRECARIZZA LA VITA DI PERSONE CHE HANNO CONTRIBUITO A RENDERE IL MUSEO UN GIOIELLO »

Al fianco dei lavoratori del Muse in agitazione. Nei giorni scorsi i lavoratori e le lavoratrici del Muse hanno deciso unanimemente, in assemblea, di proclamare lo stato di agitazione.

Sinistra Italiana del Trentino è al fianco di questi lavoratori che in spregio a quanto prevede la legge e ad accordi già formalizzati in precedenza, non sanno quanto dovranno lavorare e non hanno avuto alcun riconoscimento economico.

Questa è la situazione dei lavoratori del Muse dopo la gara d’appalto dell’anno scorso per i servizi di vigilanza, accoglienza, biglietteria, visite guidate e educatori museali. Si precarizza la vita di persone che, con passione e professionalità, hanno contribuito in modo sostanziale a fare del Muse un gioiello. Si tratta di una contraddizione in termini davvero inaccettabile.

*

Jacopo Zannini

Consigilere Circoscrizionale Centro Storico Piedicastello

Sinistra Italiana del Trentino