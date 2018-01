ZANETTI – INTERROGAZIONE * “IL SINDACO È A CONOSCENZA DEL CROLLO DI PARTE DEL PONTE DELLA TANGENZIALE?”

Oltre alle zone tipicamente colpite da degrado e criminalità, come la Portela Santa Maria e Piazza Dante, che l’Amministrazione comunale tiene ampiamente in considerazione nei periodi di campagna elettorale, salvo poi relegare nel dimenticatoio, non intervenendo mai con azioni efficaci e risolutorie a tutela della sicurezza dei cittadini, vi sono moltissime zone della città che, nonostante la presenza di criminalità e degrado, non finiscono mai sotto la luce dei riflettori dell’azione politica e di governo di codesta Amministrazione.

Sono passati oltre due anni dalle segnalazioni da me effettuate nel tempo, con relative indicazioni e report fotografico in riferimento ai depositi abusivi di materiali vari lungo le piste ciclabili già ampiamente menzionate nella mie precedenti interrogazioni.

Oltre alla discarica a cielo aperto lungo le ciclabili, ed In seguito a segnalazioni ricevute da numerose persone che percorrono il collegamento sulla nuova pista ciclabile direzione sud (Ravina destra adige),

E’ da qualche settimana successo un fatto gravissimo, (come da foto) ossia il distaccamento dei parapetti del ponte della Tangenziale in direzione Sud.

Il sottoscritto ha ritenuto opportuno tornare in loco e riverificare lo stato delle cose, effettuando un sopralluogo nella zona; Si evince che il danno è evidente e in via peggiorativa.

Quindi sono ad interrogare codesta Amministrazione, affinché si risolva tempestivamente un insostenibile situazione sia di degrado ambientale, che l’immediata messa in sicurezza del ponte che sta minando la sicurezza dei cittadini e delle migliaia di persone che transitano in quel luogo, non solo con i veicoli sopra, ma anche chi transita sulla ciclabile sotto;

Tenete presente che sottovalutare questa grave situazione, come di fatto questa amministrazione sta facendo, vuol dire mettere a rischio la vita dei propri cittadini, e a questo il sottoscritto non ci sta!

Sotto quel ponte fino a poche settimane fa viveva anche un senza tetto, che qual’ora fosse stato presente durante il crollo di parte del ponte non sarebbe più tra di noi!

Tra le continue segnalazioni spicca un aumento evidente dello stato di degrado ambientale sia nella zona ciclabile Nord di Trento che nella strada che collega le piste ciclabili, dal ponte di Ravina verso Mattarello, da mesi e mesi è oggetto, stando alle segnalazioni ricevute, e confermato dal sottoscritto di trasformazione in un vero e proprio deposito di rifiuti abusivo a cielo aperto.

Si ritiene quantomeno opportuno, sia per ragioni di sicurezza e degrado sociale che di salute pubblica, l’intervento immediato dell’Amministrazione Comunale, a garanzia dei cittadini, che nonostante le numerose lamentele avanzate non hanno ancora trovato risposta.

*

Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco per sapere:

1. Se era a conoscenza del crollo di parte del ponte della tangenziale;

2. Quali sono le immediate e tempestive azione che codesta amministrazione mette in atto, qualora la struttura sia di gestione comunale;

3. Se diversamente la gestione fosse Provinciale, chiedo a chi di dovere di sollecitare con priorità assoluta la messa in sicurezza del ponte;

4. Come mai l’Amministrazione essendo a conoscenza da anni (visto e considerato le mie segnalazioni tempestive) che molti tratti tra cui la zona ciclabile direzione Nord di Trento e la strada che collega le piste ciclabili, dal ponte di Ravina verso Mattarello sono ancora utilizzate come discarica a cielo aperto e come mai l’Amministrazione nonostante sia già ampiamente venuta a conoscenza della situazione non abbia ancora intrapreso nessuna azione fino ad ora, al fine di risolvere la situazione esposta in premessa;

5. Quali sono le tempestive iniziative con date certe e come intende procedere per quanto di propria competenza, affinché le condizioni igienico-sanitario siano definitivamente ripristinate, considerato l’evidente stato di degrado, sporcizia e di pericolosità igienico sanitaria in cui si trova ad oggi le zone citate, considerato anzitutto il diritto alla salute e alla sicurezza delle persone che frequentano i percorsi di collegamento delle ciclabili oltre ai residenti delle zone in oggetto;

A norma di Regolamento, si chiede risposta in aula.

*

Forza Italia

Consigliere comunale Cristian Zanetti