ZANETTI (FI) * elezioni Europee: « Un accordo tra Svp e Forza Italia annullerebbe la possibilità per FI di eleggere un rappresentante del collegio del nord est e del Trentino Alto Adige »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





“Un accordo per le prossime elezioni Europee tra Svp e Forza Italia, stando al trend dei sondaggi odierni, annullerebbe di fatto la possibilità per FI di eleggere un rappresentante del collegio del nord est che comprende anche il Trentino Alto Adige. L’unico seggio che si farebbe infatti se collegati alla lista Svp andrebbe alla minoranza linguistica tedesca. Forza Italia da questo accordo non guadagnerebbe nulla, ma perderebbe l’unico seggio rimasto e oggi rappresentanto da Elisabetta Gardini, che ha fatto un ottimo lavoro, al contrario la Svp manterrebbe il suo seggio ottenuto alle scorse europee grazie all’accordo con il Pd come ha ricordato l’onorevole Biancofiore.

Forza Italia non può permettersi di perdere il rappresentante del nord est in Europa, tradizionalmente figura di riferimento per tutto il mondo produttivo e industriale di Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’ultima parola spetta sempre al Presidente Silvio Berlusconi che spero voglia ascoltare il nostro grido, come ha sempre fatto, andando a rinunciare a questo accordo che segnerebbe l’inevitabile fine della rappresentatività di FI sui nostri territori. Sono molto preoccupato per le sorti del nostro partito nel nord est, ma fiducioso come sempre nel nostro Presidente.

*

Cristian Zanetti

Capogruppo Forza Italia Trento