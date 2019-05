ZANETTI (FI) * ELEZIONI EUROPEE: « PRESENTAZIONE CANDIDATO ONOREVOLE IRENE PIVETTI, A TRENTO MERCOLEDÌ 22 MAGGIO »

Conferenza Stampa Presentazione candidato On. Irene Pivetti. Domani, mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 11:00 presso l’ufficio del Consigliere Cristian Zanetti sito in Trento, Vicolo del Vò, 52 (primo piano) si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato alle elezioni europee per Forza Italia, On. IRENE PIVETTI, già Presidente della Camera dei Deputati e più volte Parlamentare della Repubblica.

*

Cristian Zanetti