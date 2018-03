ZANETTI * CITTADELLA DELLO SPORT A TRENTO: MELLARINI COPIA LE IDEE DA FORZA ITALIA

A Trento, nella zona di Mattarello un tempo destinata alla realizzazione delle caserme, potrebbe essere costruita una “cittadella dello sport”. A sostenerlo è il candidato nel collegio senatoriale della Vallagarina Tiziano Mellarini (UpT).

Forza Italia sottoscrive la proposta, anche se preme sottolineare, come sia già da parecchio tempo che dichiaro fermamente la necessità di dar vita ad una proposta sportiva alternativa al “progetto faraonico” della costruzione della mega piscina, destinato a pochi e che finirebbe per lasciare debiti su debiti a chi verrà dopo di noi.

Ben venga la costruzione di un centro all’interno del quale possano trovare la propria casa altri sport, altre associazioni che attraggono un numero elevato di aderenti e non una mega piscina destinata ad un gruppo limitato di possibili fruitori, con costi enormi di costruzione e di gestione che ben presto genererebbe solo debiti per le casse pubbliche.

Perciò, il candidato del centrosinistra non fa altro che rispolverare quanto caldamente consigliato e argomentato dal sottoscritto in comune a Trento. Ciò che dispiace, è che Sindaco e Giunta comunale accettino passivamente, come sempre, che decisioni di loro competenza, siano calate dall’alto e per di più nella fase finale della campagna elettorale per le elezioni Politiche.

Sono peraltro conscio che le promesse fatte in campagna elettorale da questa Sinistra Autonomista lasciano il tempo che trovano, un po’ come la famosa canzone di Celentano e Mina…parole, parole, parole! Questo lo affermo con dispiacere, perché quanto annunciato sulla possibile realizzazione di una cittadella dello sport e della piscina, non fa che concretizzare le idee d Forza Italia, in Comune a Trento.

Non posso che esser d’accordo con la posizione espressa dal collega Osele della Lega, che ribadisce il concetto di ottimizzazione delle risorse pubbliche, tema caro a Forza Italia, Le quali dovrebbero essere utilizzate a favore di più associazioni sportive e non solo per una categoria come da noi sempre sostenuto in prima linea.

*

Forza Italia

Consigliere Comunale Cristian Zanetti