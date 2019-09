WWW.TRANSDOLOMITES.EU E COMITATO CITTADINI ” UN TRAM PER TRENTO ” * CONVEGNO AL MUSE DI TRENTO: « LINEA TRAMVIARIA PER LA CITTà DI TRENTO, VENERDì 4/10 2019 (ORE 19.00) »

L’Associazione Transdolomites, www.transdolomites.eu ed il Comitato di cittadini “Un Tram per Trento” hanno organizzato una serata pubblica dedicata alla proposta per una linea tramviaria per la città di Trento.

L’evento avrà luogo venerdì 4 ottobre 2019 ore 19.00 nella Sala Conferenze del Muse in Corso del Lavoro e della Scienza,Trento.

La serata vuole essere l’occasione per esporre buone pratiche di mobilità urbana, presentare idee progettuali funzionali alla realizzazione di nuove linee tramviarie in città quale ad es. quella di Trento, coinvolgere culturalmente la cittadinanza sulla tematica.

La pianificazione della mobilità urbana ed extraurbana sarà la sfida che dovremo affrontare sin da subito. La riduzione delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti, riqualificazione delle aree urbane, riduzione dell’uso del consumo del suolo in funzione dei trasporti, gli investimenti in funzione della realizzazione di nuove infrastrutture e servizi per la mobilità pubblica secondo gli orientamenti del Libro Bianco dei Trasporti della Commissione Europea sono tutte tematiche attorno alle quali devono ritrovarsi a discutere e decidere la società civile e rappresentati delle istituzioni.

Interverranno: Massimo Girardi (Presidente Transdolomites), Stefano Giorgetti (Assessore Mobilità Comune Firenze), Gianni Scarfone (Direttore tramvie elettriche bergamasche), Luca Urbani (collaboratore dell’ing. Willi Hüsler di Zurigo), Marialaura Lorenzini (Assessora mobilità Comune Bolzano), Ing. Ivan Moroder (Direttore Ufficio Mobilità Bolzano), Alessandro Andreatta (Sindaco di Trento), Alberto Salizzoni (Assessore Urbanistica e mobilità Trento). Moderatore architetto Alessandro Franceschini.

Conclusioni: Daniele Cappelletti (Associazione Campomarzio).

*

Massimo Girardi

Presidente Associazione Transdolomites