WWW DEL TRENTINO * GRANDI OPERE E CONCESSIONI AUTOSTRADALI: ” ANCORA UNA VOLTA DICIAMO ‘NO’ ALL’AUTOSTRADA A31 – VALDASTICO NORD “

Salviamo la Val d’Astico – No A31 / No Valdastico Nord – Gruppo Valsugana / Wwf Italia / Associazione per il Wwf Trentino / Legambiente / Italia Nostra – Sez. Trento / Mountain Wilderness Italia / Amici della Terra – Club Alto Garda e Ledro / No Tav “Mamme Marco” / Gruppo Italiano Amici della Natura Italia & Sez. Ledro Inselberg / Yaku – Sez. Trento / Associazione Marcolina Tutela Territorio / Sos Anfibi / SOS Anfibi – Sez. Vicenza / Lav- Lega Anti Vivisezione / Lac – Lega Abolizione Caccia Onlus – Sezione Trentino Alto Adige – Sudtirol / Cipra Italia / Enpa – Ente Nazionale Protezione Animali, Sez. Trentino / Lipu – Sez. Trento / Isde – Medici per l’Ambiente, gruppo Valsugana / Medicina Democratica / Trentino Agricultura

Comune di Besenello / Comune Altopiano della Vigolana / Comune di Nomi / Comune di Villa Lagarina / Comune di Caldonazzo / Comune di Volano / Comune di Calliano

IN ALLEGATO

* documento di sintesi del No ragionato alla Valdastico Nord

* domande rivolte ai candidati presidenti

* l’appello per la manifestazione del 6 ottobre alle 14 sulla sponda sud del Lago di Caldonazzo (c/o “Al Pescatore”)

* locandine dei prossimi eventi

* la registrazione della conferenza stampa.