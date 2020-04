WWF TRENTINO * “QGIS“: « DAL 13 AL 19 APRILE AL VIA IL CORSO ON-LINE SU ECOLOGIA, PIANIFICAZIONE URBANA E MODELLIZAZIONE IDROLOGICA »

QGIS è il software d’eccellenza per l’analisi geospaziale, usato da migliaia di persone in tutto il mondo in campi come l’ecologia, la pianificazione urbana, la modellizazione idrologica e molto altro: un programma vastissimo, dalle notevoli potenzialità e che noi di WWF Trentino usiamo praticamente ogni giorno.

Proponiamo quindi a chiunque volesse partecipare di condividere con voi la nostra esperienza, con un particolare focus a quanto è indispensabile sapere per rendere lo strumento utile alla conservazione e protezione della Natura.

Il corso, tenuto via Zoom da Aaron Iemma, nostro Presidente con una certa esperienza nel campo, verrà calibrato a seconda delle conoscenze dei partecipanti: coprirà in ogni caso sia i fondamentali (tipi di dato, proiezioni e sistemi di riferimento, stilizzazione, …) che argomenti un po’ più avanzati (operazioni spaziali, creazione di atlanti dinamici, geocataloghi, …).

Due ore al giorno, tendezialmente un’ora nel pomeriggio inoltrato attorno alle 16.30 e un’ora di sera alle 20, per consentire la partecipazione di tutti e lasciare tempo tra una sessione e l’altra utile a porre domande ed ottenere risposte senza interrompere troppo il flusso dell’esposizione.

Il corso durerà una settimana, dal 13 al 19 aprile.

Il costo di partecipazione è quindi di 50€, compresi di iscrizione (obbligatoria) a WWF. Nel caso di partecipanti già iscritti a WWF, il costo è ridotto a 30€. In ogni caso, tutto il ricavato viene completamente devoluto all’Associazione.

Essendo un corso a distanza il numero massimo di partecipanti è fissato a 15, al fine di poter garantire un apprendimento efficace a tutti quanti. Se i partecipanti saranno superiori al numero prefissato ci riserviamo di organizzarne un altro oppure di dividere i partecipanti in fasce di livello.

Per manifestare il vostro interesse compilate questo FORM, e se desiderate ulteriori informazioni scriveteci pure a wwftrentino@gmail.com