WWF Trentino: orsi e lupi: il video dell’intervento del neoeletto Presidente Maurizio Fugatti quando era consigliere provinciale

in questo momento di grande incertezza, non vi nascondiamo la nostra delusione e lo scoramento: come immaginiamo molti di voi, per qualche attimo ci siamo illusi potessero prevalere; nella società civile del Trentino; idee che non hanno fondato il proprio consenso su concetti ampiamente superati di progresso (Valdastico Nord), di turismo (impianti da sci), di negazione ai cambiamenti climatici, di valorizzazione mercificante del Bene Comune e su un utilizzo strumentalmente atavistico della paura.

Questo è tuttavia il concreto risultato odierno: e con questo, per almeno cinque anni, ci confronteremo. Con la stessa immutata passione, visione, speranza e desiderio di correggere e migliorare dinamiche che consideriamo critiche, in ogni luogo e in ogni momento.

Non ci perderemo d’animo: non l’abbiamo mai fatto, non succederà ora.

Nel frattempo, all’attuale Coalizione facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro: sono numerosi i problemi da affrontare, dalla irrisolta questione di che cosa intendiamo per turismo d’alta quota (TransLagorai) passando per quelle che consideriamo grandi opere ragionevoli (la Valdastico non tra una di queste), e rimanendo nella urgentissima cornice dell’ultimo Ipcc special report sui cambiamenti climatici.

Auguriamo a tutti di risanvire dalle passate opinioni e dalle espressioni detestabili lungi da qualsiasi pretesa di realtà.

I volontari di Wwf Trentino