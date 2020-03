WWF TRENTINO * COVID-19 & PIPISTRELLI: « UN VADEMECUM PER CHI VUOLE AVERE DELLE RISPOSTE RAPIDE »

In questi giorni in cui circolano molte notizie fasulle e bufale, vi segnaliamo come siano state rilasciate molte informazioni erronee riguardo i pipistrelli, rendendoli purtroppo nuovamente animali di cui dobbiamo aver paura in quanto UNTORI.

Molto si è detto, e purtroppo le visioni scientifiche vengono sempre soppiantate dalle comunicazioni allarmistiche e non verificate.

Vi rimandiamo quindi a due preziose e chiarificatorie risorse, da leggere e divulgare quanto più possibile:

un articolo apparso su Repubblica a firma di Danilo Russo, chirotterologo per antonomasia: “Perchè non avere paura dei pipistrelli”

Un vademecum predisposto dal CERC – Centro Educazione e Ricerca Chirotteri Veneto per chi vuole avere delle risposte rapide.