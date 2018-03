WWF ITALIA * FOLCO QUILICI: L’ULTIMO DEI GRANDI DOCUMENTARISTI, IL PIÙ GRANDE TESTIMONE E NARRATORE DEL MARE

Il Wwf ricorda con affetto Folco Quilici, scomparso oggi a quasi 88 anni.”Con Folco Quilici perdiamo un grande maestro – ha detto Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia – il più grande testimone e narratore del mare del nostro tempo, il faro che continuera’ a illuminare il nostro racconto. Ci mancherà”

Quilici era un figlio del mare, al quale dedico’ gran parte della sua vita, raccontandolo per immagini e pagine indimenticabili. Con i suoi viaggi in giro per il mondo e i suoi bellissimi film ha fatto scoprire le meraviglie degli oceani all’Italia degli anni ’60.

Le sue prime immagini subacquee, artigianali e avventurose, fecero scoprire il mondo sommerso a un’intera generazione, documentando la vita e le abitudini delle lontane civiltà che del mare e con il mare vivevano. Negli anni 70 con i suoi documentari ha raccontato anche le bellezze del Belpaese, con la serie “L’Italia vista dal cielo” .