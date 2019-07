WORLD HANG GLIDING CHAMPIONSHIP * XXII CAMPIONATI DEL MONDO DI DELTAPLANO: « SVELATI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI CONTORNO »

La competizione iridata che il Friuli Venezia Giulia si appresterà a vivere tra meno di dieci giorni non poteva restare confinata a sè stessa: oltre i quotidiani appuntamenti con le task, sono stati ufficialmente svelati anche tutti gli eventi che di fatto porteranno Tolmezzo ad essere per un paio di settimane al centro dell’attenzione sia sportiva che per quanto riguarda l’intrattenimento.

Ce ne saranno per tutti i gusti: dallo sport alla musica al cinema, con una serata dedicata alla lettura teatrale. Insomma, il capoluogo carnico si appresta ad ospitare i Campionati del Mondo dimostrandosi una città viva e ricca di opportunità turistiche tutte da cogliere.

Ogni martedì e giovedì durante la manifestazione, dalle 09.30 alle 12.30 l’associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane riproporrà dopo i successi dei Pre Mondiali e dello Spring Meeting i laboratori per bambini, adulti e famiglie; tutti i giorni invece, funzioneranno ricchi chioschi enogastronomici presso il Villaggio di Piazza XX Settembre, che sarà vero e proprio fulcro di tutti gli eventi.

Si partirà domenica 14 luglio (dopo la Cerimonia di Apertura Ufficiale del giorno precedente) con la 5^ edizione “Trail ValMeduna” a Meduno (PN) ed in serata invece, a Tolmezzo spazio alla presentazione del libro “Il volo Umano – tre storie”, per poi gustarsi le fresche serate estive con cinema all’aperto, concerti (martedì 16 luglio tra gli altri, il tributo ad Elton John) e svariati appuntamenti sportivi (targati Carnia Bike). Mercoledì 17 luglio si inizierà con la “Carnia Classic Night Run”, proseguendo ininterrottamente nei giorni successivi sino al culmine di domenica 21 luglio, quando alle 07.30 puntuali, gli amanti delle due ruote potranno sfidare il “Kaiser”, l’innominabile, in parole più semplici il Monte Zoncolan, che sarà la “punta di diamante” della “Carnia Classic Fuji Zoncolan 2019”.

Sabato 20 luglio a smorzare la tensione agonistica ci penseranno Catine, Trigeminus e Claudio Moretti, mentre lunedì 22 luglio è in programma la cena ufficiale riservata a tutti i piloti del Campionato del Mondo di Deltaplano, allietata dalla band “Quella sporca mezza dozzina”.

Si proseguirà anche durante la seconda settimana di gara, arrivando sino a sabato 27 quando, alle ore 10.00, calerà ufficialmente il sipario sulla XXII edizione dei Campionati del Mondo con la Cerimonia di Chiusura.

Il Friuli Venezia Giulia il giorno successivo probabilmente si risveglierà un po’ triste, ma consapevole di aver dimostrato al mondo intero, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, la bellezza del territorio e l’ospitalità che riesce ad offrire. In altre parole, uno dei suoi volti migliori.

Il PDF con il riassunto di tutti gli eventi è allegato al presente comunicato e sarà pubblicato anche sul sito ufficiale della manifestazione www.italy2019.com, mentre sulla pagina Facebook @hangglidingworldchamp2019 ogni giorno vi ricorderemo gli eventi in programma.