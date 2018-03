WIND TRE * UN NUOVO SPOT DEDICATO A ‘ WIND PLUS ’: NELLA NUOVA CAMPAGNA GIORGIO PANARIELLO INTERPRETA DON WORRO

Wind torna in tv con un nuovo spot dedicato a ‘Wind Plus’, un’offerta semplice e chiara che consolida il posizionamento di Wind come “scelta solida” per le famiglie e come brand “Smart Value for Money”.

Nella nuova campagna, Giorgio Panariello interpreta ‘Don Worro’, eroe mascherato, coraggioso e impavido. Tutti vogliono conoscere la sua vera identità ma, per la sicurezza e la tranquillità degli abitanti del villaggio, ‘Don Worro’ non svelerà mai a nessuno chi è realmente.

In questo spot, il countdown del nipote Giorgino e della Tata aiuteranno il ‘giustiziere mascherato’, alle prese con spettacolari evoluzioni sui tetti e a cavallo, a sconfiggere i cattivi.

Al centro della comunicazione, ‘Wind Plus’, l’opzione con cui è possibile raddoppiare, quando si desidera, i Giga della propria offerta al costo di 6 euro ogni tre mesi.

Lo spot è programmato sulle maggiori reti tv nazionali ed è visibile sul canale Youtube di Wind Italia.