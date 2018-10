Wind * iPhone XR : ” con display Liquid Retina da 6,1” è l’Lcd più evoluto del settore e possiede un chip A12 Bionic, il più potente e intelligente in uno smartphone “

)

A cura di redazione Opinione





iPhone XR integra le tecnologie all’avanguardia di iPhone XS in un design in vetro a tutto schermo e alluminio, con display Liquid Retina da 6,1”, l’Lcd più evoluto del settore, che offre un’ampia gamma cromatica e la funzione True Tone per una visione ancora più naturale.

iPhone Xr possiede un chip A12 Bionic, il più potente e intelligente in uno smartphone, con Neural Engine di nuova generazione, costruito per l’apprendimento automatico avanzato in ogni situazione, dalla fotografia alla realtà aumentata.

È inoltre dotato di una fotocamera TrueDepth, di un meccanismo FaceId più veloce, di un sistema fotografico avanzato, capace di creare straordinari ritratti usando una sola lente, e di una batteria che dura tutto il giorno.

iPhone Xr è disponibile in sei colorazioni: bianco, nero, blu, giallo, corallo e (Product)Red. Il nuovo design è resistente all’acqua e agli schizzi, con un rating di grado IP67, e protegge il dispositivo dal contatto con liquidi come caffè, tè e soda, che si può verificare ogni giorno*. iPhone Xr introduce, inoltre, la dual Sim su iPhone**.

Nella giornata di oggi, 26 ottobre, alcuni selezionati punti vendita Wind su tutto il territorio nazionale hanno festeggiato l’arrivo del nuovo iPhone XR con iniziative speciali per clienti e visitatori che vorranno conoscere e acquistare gli ultimi modelli Apple.

Nei negozi esclusivi Wind, il nuovo iPhone Xr è disponibile, nei tagli di memoria da 64 Gb, 128 Gb e 256 Gb, in abbinamento alle offerte del brand, a partire da 20 euro al mese e con tutti vantaggi del “Prezzo Vero Wind”.

È possibile scegliere ‘All Inclusive’, l’offerta completa adatta alle esigenze di tutti i clienti, o le soluzioni ‘Wind Family’ per la famiglia e ‘Wind Company’ per i professionisti.

Inoltre, è possibile acquistare iPhone Xr con anticipo zero, in abbinamento alle offerte Wind Ricaricabili e Abbonamento.