WILIER FORCE 7C * COSTA RICA: VINCE LUIS MEJIA, IL TRENTINO TONY LONGO È TERZO

Seconda gara della stagione in Costa Rica e secondo podio per Tony Longo che, dopo il secondo posto conquistato alla Copa Endurance a fine febbraio, ha aperto il mese di marzo classificandosi terzo alla Copa Shimano Costa Rica, gara che ha visto la Wilier Force 7C monopolizzare l’intero podio.

L’evento è andato in scena nel Parco Meropolitano La Sabana a San José, su un circuito tecnico ed esigente di 1,2 km, da ripetere più volte nei 20 minuti di gara, con fase eliminatoria e finale. Il successo è andato al colombiano Luis Mejìa, che difende i colori del nuovo team satellite costaricano della Wilier Force 7C, con il compagno di squadra e connazionale Dyer Rincon secondo con un distacco di 13″. Terzo, superato di poco nello sprint per la piazza d’onore, il trentino della valle del Primiero Tony Longo, che ha fatto valere l’esperienza maturata in passato nel cross country e si è difeso egregiamente in un format di gara non propriamente suo, lui che ora si dedica alle marathon e alle gare a tappe.

La Wilier Force 7C è poi salita un’altra volta sul podio grazie all’altoatesino Michael Wohlgemuth, che si è classificato terzo nella gara riservata agli under 23, preceduto dai due sudamericani Jonathan Quesada e Carlos Arias.

Longo, Wohlgemuth e il neoacquisto del team Uwe Hochenwarter ora si trasferiranno in Guatemala, dove dall’8 all’11 marzo prenderanno parte all’edizione 2018 de «El Reto del Quetzal», gara di quattro tappe individuale e a coppie che lo scorso anno fu vinta da Johnny Cattaneo e Tony Longo nella categoria Open Duo e da Massimo Debertolis nella Master Duo, in coppia con Dax Jaikel.