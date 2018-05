WILIER FORCE 7C * ACID MTB RACE: CARGNELUTTI VINCE AD AVIANO, GIORNATA “NO” PER I CAPITANI DELLA SQUADRA

Nella giornata in cui i capitani della squadra Johnny Cattaneo e Tony Longo sono stati costretti al ritiro alla Capoliveri Legend Cup, ci ha pensato Diego Cargnelutti a tenere alti i colori della Wilier Force 7C. Il biker friulano si è imposto alla undicesima edizione della Acid Mtb Race, gara di cross country disputata ad Aviano, in provincia di Pordenone.

Cargnelutti è riuscito a fare la differenza ed ha tagliato il traguardo in solitaria con il tempo finale di 1h22’16”, infliggendo 2’27” di distacco al secondo classificato, Marco Ponta della Fun Bike. Più staccati il terzo e il quarto classificato, ovvero Federico Tauceri e Andrea Dei Tos, che hanno pagato un ritardo di 4’59” e 5’39”.

Gli altri atleti del team erano impegnati alla Capoliveri Legend Cup, gara delle Uci Marathon Cup andata in scena sull’Isola d’Elba su un percorso di 78 chilometri. Cattaneo, vittima di una caduta in allenamento nei giorni scorsi, non è di fatto nemmeno riuscito a prendere il via, mentre Tony Longo non ha vissuto una delle sue migliori giornate e, dopo due ore di gara, è stato definitivamente messo fuori dai giochi da un taglio di gomma.

Hanno portato a termine la loro gara, invece, Uwe Hochenwarter e Marco Rebagliati, rispettivamente 25° e 28°, con l’under 23 Michael Wohlgemuth 52°. La vittoria è andata al colombiano Leonardo Paez in 3h40’56”. Secondo e terzo posto per Francesco Casagrande e Alexey Medvedev.