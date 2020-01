WILIER 7C FORCE * STAGIONE 2020: « LA SQUADRA SARà CAPITANATA DAL BERGAMASCO JOHNNY CATTANEO, VENERDì A TRENTO LA PRESENTAZIONE DEL TEAM »

Con l’inizio del nuovo anno è cominciata anche una nuova avventura per la Wilier 7C Force, che si presenta al via della stagione 2020 con l’obiettivo di confermarsi tra i top team del panorama della mountain bike nazionale e internazionale.

La squadra sarà capitanata sempre dal bergamasco Johnny Cattaneo, che sarà spalleggiato dal campione norvegese Ole Hem, dal toscano Martino Tronconi e dal ligure Marco Rebagliati, senza dimenticare l’ex campione del mondo Massimo Debertolis, che ricopre anche il ruolo di team manager. A completare il gruppo, che anche quest’anno potrà contare su una squadra satellite costaricana, sarà il friulano Diego Cargnelutti, che ha già vestito per tre stagioni consecutive (dal 2016 al 2018) la maglia della Wilier 7C Force. Per lui sarà una sorta di ritorno a casa, dopo un’annata trascorsa alla Pavanello Racing.

«Diego seguirà principalmente un calendario nazionale – spiega il team manager Massimo Debertolis – con particolare attenzione agli appuntamenti in programma in Friuli Venezia Giulia e Veneto, con qualche trasferta anche in Slovenia e Croazia».

La stagione 2020 della Wilier 7C Force inizierà ufficialmente venerdì 10 gennaio con la presentazione (ore 15.30) nella sede di Itas Mutua a Trento.