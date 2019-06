VVF VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * INCENDIO STRADA PONALE: « LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO VERE E PROPRIE HANNO COMPORTATO MEZZ’ORA DI LAVORO »

Alle ore 23.30 di ieri, martedì 11 giugno, il corpo di Riva del Garda è stato allertato per delle fiamme sotto il belvedere che si trova poco dopo l’imbocco della strada del Ponale a Riva del Garda.

Ci si è portati sul posto con autobotte da incendi boschivi e fuoristrada con con modulo antincendio. Si è proceduto stendendo tre linee di naspi per spegnere le fiamme. Nel frattempo si è approntata una calata in corda per verificare e bonificare da vicino le braci. In questo modo si è potuto anche creare una traccia per far sì che l’incendio, vista anche la presenza di vento, non si propagasse durante la notte.

Per agevolare le operazioni e per verificare lo spegnimento è giunto in supporto anche il motoscafo che ha illuminato la parete e inca so di necessità avrebbe potuto provvedere allo spegnimento utilizzando la pompa in dotazione.

Le operazioni di spegnimento vere e proprie hanno comportato poco più di mezz’ora di lavoro, successivamente si è passati alla bonifica. Alle ore 1.30 si terminava l’intervento.

Le cause sono ignote.