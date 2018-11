VVF volontari – Riva del Garda (TN) * Ag Power Cartiere: ” simulazione annuale anticendio e soccorso con 23 VIGILI e 8 soccorritori della Croce Bianca AltoGarda “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Questa mattina si è svolta presso Ag Power in Cartiere del Garda a Riva la simulazione annuale di anticendio e soccorso. Uno scenario complesso che ha richiesto notevole impegno da parte del personale impiegato sia dal punto di vista fisico sia logistico.

23 vigili volontari con 8 soccorritori della Croce Bianca AltoGarda e la suadra aziendale di emergenza hanno operato in condizioni confinate e in altezza per testare le procedure di emergenza di un complesso altamente tecnologico come la centrale di cogenerzione. Importante il supporto avuto dal Corpo Vvf di Mori che ha messo a disposizione la nuova piattaforma aerea “snorkel” che ha permesso l’evacuazione di un politraumatizzato da circa 27 metri di altezza.

L’intervento è stato coordinato dal Comandante Graziano Boroni e dall’Ing. Maurizio Ferraris responsabile della sicurezza della Cartiera.