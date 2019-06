VVF VOLONTARI RIVA DEL GARDA * INCENDIO BOSCHIVO SUL MONTE ROCCHETTA: « LA CAUSA SI PRESUME ESSERE STATA LA PRESENZA DI RIFIUTI »

Nel pomeriggio odierno verso le ore 13.15 il Corpo Vigili del Fuoco Volontari è stato allertato per un incendio boschivo sul Monte Rocchetta, subito sul posto intervenivano le squadre con autobotte incidendi boschivi e due automezzi leggeri. La zona dell’intervento coincide con quella del cantiere per il costruendo ascensore inclinato del Bastione.

La causa dell’incendio si presume essere stata la presenza di rifiuti che giacevano da molti anni, in particolare bottiglie in vetro che con le alte temperature di questi giorni ed i concomitanti recenti lavori di disbosco hanno creato l’innesco, provocato dal cosiddetto “effetto lente”. Si riscontrano circa 10 metri quadrati interessati dall’incendio, che è stato prontamente domato prima dagli operai presenti in loco e successivamente dai vigili del fuoco intervenuti che si sono trovati ad operare sulle pendenze considerevoli della zona. L’intervento si concludeva con la necessaria bonifica, del terreno bruciato, effettuata dai vigili del fuoco.