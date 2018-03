VODAFONE * CON LAMBORGHINI PER CAMBIARE L’ESPERIENZA DI GUIDA GRAZIE ALLA CONNETTIVITÀ (FOTO)

Vodafone è diventata il partner globale di “Automobili Lamborghini” per l’automobile connessa per fornire la migliore esperienza di sempre nel campo dell’infotainment in una vettura supersportiva. Le due società collaboreranno per inserire la connettività a livello globale nel marchio iconico delle quatto ruote, che unisce il design autentico e una tecnologica meccanica all’avanguardia. Una partnership, che permetterà a Lamborghini di plasmare il futuro dell’esperienza di guida tramite la connettività.

A partire dal 2019, i proprietari di una Lamborghini potranno migliorare la loro esperienza di viaggio grazie all’accesso al più vasto network di Internet of Things (IoT) a livello mondiale e fruire di una connettività senza rivali in più di 190 paesi.

Stefano Gastaut, Global Director di IoT di Vodafone, ha dichiarato: “Questo è un esempio meraviglioso di come due leader nei rispettivi campi possano unire le forze per creare qualcosa che possa veramente cambiare l’esperienza per i clienti e contribuire a migliorare il servizio fornito dalla società.”

Nicola Porciani, il Responsabile di Connected Car di Lamborghini, ha aggiunto: “La rivoluzione della connettività in campo automobilistico è un settore entusiasmante. In Lamborghini ci impegniamo per creare un’esperienza innovative per i nostri clienti e assicurare loro l’accesso alle tecnologie più avanzate. Questo progetto con Vodafone ci garantirà il mantenimento della nostra tradizione di eccellenza e innovazione.”